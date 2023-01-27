Байден сменил главу аппарата Белого дома

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Новым главой аппарата Белого дома станет Джефф Зиентс, бывший координатор по реагированию на пандемию коронавируса, сообщил в пятницу президент США Джо Байден.

"Важно назначить на это место того, кто понимает, что значит руководить командой, и кто сосредоточен на выполнении задач. (...) Я уверен, что Джефф продолжит (...) служить примером умного и стабильного лидера", - говорится в заявлении Байдена.

Он уточнил, что мероприятие по назначению Зиентса на эту должность пройдет на следующей неделе.

Таким образом, Зиентс сменит на посту Рона Клейна, который стал главой аппарата Белого дома 20 января 2021 года.

"Я хочу поблагодарить Рона и его супругу Монику, а также их троих детей за их приверженность тому, чтобы быть частью моей команды все эти годы", - добавил Байден.