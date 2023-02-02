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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Советник Байдена по экономике покидает свой пост

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Директор Национального экономического совета при президенте США Брайан Диз покинул свой пост, сообщается в четверг на сайте Белого дома.

"Я благодарен его жене Каре и его детям Аделине и Кларку за то, что они позволили нам позаимствовать Брайана. Я понимаю, каково было прощаться с ним во время его регулярных командировок в Вашингтон, и я знаю, что они рады его возвращению домой", - приводятся слова президента Джо Байдена в заявлении.

Он отметил, что в течение двух лет Диз помогал ему перестраивать экономику благодаря его умению "переводить сложные политические вызовы в конкретные действия, которые улучшают жизни американцев". Президент также добавил, что Диз помог воплотить в реальность его экономическое видение.

Западные СМИ отмечает, что Диз стал вторым высокопоставленным сотрудником Белого дома, покинувшим пост за последнее время.

На прошлой неделе Байден назначил новым руководителем аппарата Белого дома Джеффа Зайентса, бывшего координатора по реагированию на пандемию коронавируса COVID-19, в связи с уходом с поста Рона Клейна, который был главой аппарата Белого дома с 20 января 2021 года.

США Джо Байден Брайан Диз
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