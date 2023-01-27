Индекс потребдоверия в США в январе вырос до максимума за 9 месяцев

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в январе поднялся до 64,9 пункта по сравнению с 59,7 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это максимальный уровень с апреля прошлого года.

Предварительное значение индекса составляло 64,6 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не прогнозировали его пересмотра.