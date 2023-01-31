Индекс потребдоверия в США в январе неожиданно снизился

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 107,1 пункта по сравнению с пересмотренными 109 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Декабрьское значение индекса было максимальным за 11 месяцев.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индикатора в январе до 109 пунктов с объявленного ранее уровня предыдущего месяца в 108,3 пункта.

Снижение индекса потребдоверия обусловлено растущими опасениями американцев в отношении возможной рецессии в США на фоне подъема базовой ставки Федеральной резервной системой и по-прежнему высокой инфляции.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в январе поднялся до 105,9 пункта со 147,4 пункта месяцем ранее. Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 77,8 пункта с 83,4 пункта в декабре. Значение индекса потребительских ожиданий ниже 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

"Наиболее серьезно доверие снизилось среди лиц с доходом менее $15 тыс. в год и в возрасте ниже 35 лет", - говорится в докладе Conference Board.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в ноябре увеличился на 6,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 8,7% в октябре и были минимальными с сентября 2020 года.

Значение индекса в ноябре уменьшилось на 0,8% относительно предыдущего месяца.