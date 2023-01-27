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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Президент Перу предложила конгрессу обсудить возможность досрочных выборов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Перу Дина Болуарте в пятницу обратилась к конгрессу (парламенту страны) с предложением, чтобы досрочные выборы в стране состоялись в течение 2023 года.

"Пусть выборы пройдут раньше, в срок, который представит конгресс", - сказала Болуарте перуанским журналистам.

"Договоритесь, - обратилась она к депутатам, - в какой день проводить выборы, и мы их организуем".

По словам Болуарте, она в свою очередь обсудит с главой правительства и министром юстиции возможность проведения досрочных выборов в декабре 2023 года. При этом при определенных условиях срок можно было бы даже перенести на несколько месяцев раньше.

Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны. Участники акций требуют отставки Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.

Перу
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