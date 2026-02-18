Поиск

Конгресс Перу отправил в отставку временного президента за два месяца до выборов

Временный президент Перу Хосе Хери
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Конгресс Перу проголосовал за отстранение временного президента Хосе Хери, в отношении которого ведется расследование о коррупции и злоупотреблении влиянием. Решение принято менее чем за два месяца до выборов, сообщает AP.

По данным парламента, за отставку Хери проголосовали 75 депутатов, 24 выступили против, трое воздержались.

Хери занимал пост с 10 октября 2025 года - после смещения Дины Болуарте на фоне роста преступности. Его уход стал очередным эпизодом затяжного политического кризиса, в ходе которого с 2016 года в стране сменилось семь президентов.

Расследование в отношении Хери связано с утечкой отчета о неофициальной встрече в декабре с двумя китайскими предпринимателями. Один из них имеет действующие государственные контракты, второй проходит по делу о незаконной вырубке леса. Хери отвергает обвинения и утверждает, что встреча касалась подготовки культурного мероприятия.

Парламент должен выбрать нового временного президента из числа депутатов. Он будет исполнять обязанности до 28 июля, когда власть перейдет победителю выборов 12 апреля. Сам Хери вернется к работе в Конгрессе до окончания полномочий нынешнего созыва.

Голосование по кандидатуре временного лидера состоится в среду, после того как законодатели зарегистрируют своих кандидатов.

