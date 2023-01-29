Жители Армении и Азербайджана ощутили произошедшее в Иране землетрясение

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Землетрясение близ города Хой в Иране магнитудой 5,9 почувствовали жители Армении от юга до центра страны.

Как сообщает Спасательная служба МВД Армении, землетрясение было зафиксировано в 18:14 по Гринвичу в 34 км к юго-востоку от города Хой в Иране, сила толчков в эпицентре составила 8 баллов.

Землетрясение ощущалось в Сюникской области на юге Армении силой в 5 баллов, центральных Вайоцдзорской, Араратской областях - 3-4 балла, Котайкской области - 2-3 балла и в Ереване - 3-4 балла.

МЧС Азербайджана также сообщило, что землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось и в Нахичеванской Автономной республике (АР) Азербайджана.

"На территории Нахичеванской Автономной Республики подземные толчки ощущались силой до 5-3 баллов. По предварительной информации, на территории Нахичеванской АР разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет", - подчеркивает МЧС.