Три человека погибли в результате землетрясения на северо-западе Ирана

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе города Хой иранской провинции Западный Азербайджан, в результате, по предварительным данным, погибли три человека, около 450 получили ранения и травмы, сообщают местные СМИ со ссылками на данные властей.

Первый толчок произошел в субботу около 22:00 часов (21:30 мск), эпицентр залегал на глубине 7 км, за ним последовало более 20 афтершоков. В социальных сетях распространяются многочленные фотографии с разрушенными домами в различных населенных пунктах провинции.

Глава отделения Красного Полумесяца в Западном Азербайджане Хамид Махбуби сообщил агентству IRNA, что в Хой были направлены группы спасателей.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение также ощущалось в Турции, Ираке, Армении и Азербайджане.