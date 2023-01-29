Два человека погибли при обстреле моста в Запорожской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами украинского ракетного удара по мосту через реку в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщил председатель регионального общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент известно о двух убитых и семи раненых", - написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что речь идет о железнодорожному мосте. По предварительным данным, всего ВСУ выпустили три ракеты HIMARS, одну из которых удалось сбить. При этом удар был нанесен в момент проведения ремонтных работ работниками железной дороги.

Ранее со ссылкой на Рогова сообщалось, что в воскресенье из американской РСЗО HIMARS обстреляли автомобильный мост через реку Молочная в поселке Светлодолинское. Власти района подтвердили факт обстрела, после которого начался пожар.

Светлодолинское находится севернее Мелитополя на расстоянии около 35 км.