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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

СМИ сообщили о возможном ущербе от взрывов на складе боеприпасов в Иране

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В западном разведсообществе считают, что удары по складу боеприпасов в иранском городе Исфахан были успешными, сообщает в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post.

"На объекте прозвучали четыре взрыва. Нанесенный ущерб значительно превосходит "незначительное повреждение кровли", о котором сообщили иранцы", - пишет газета.

"Израиль воздерживается от комментариев по поводу этого происшествия, однако большинство представителей западных разведслужб и источники в Иране приписывают "Моссаду" (израильская спецслужба) аналогичные удары по иранским ядерным объектам в Натанзе в июле 2020 года и в апреле 2021 года, а также в Карадже - в июне 2021 года", - продолжает издание.

Как отмечает The Jerusalem Post, "есть сведения, что кроме "Моссада" в мире еще существует немного структур, способных наносить настолько точные удары".

В миреВзрыв произошел на складе боеприпасов в ИранеЧитать подробнее

Иранское агентство IRNA сообщало, что взрывы на военно-промышленном объекте в Исфахане прогремели в субботу вечером вследствие ударов малых беспилотников.

Как говорится в сообщении агентства со ссылкой на министерство обороны страны, "небольшие беспилотники предприняли неудачную атаку на промышленный комплекс министерства обороны, и, к счастью, с учетом (...) принятых мер противовоздушной обороны, удар был нанесен только одним из них".

Отмечалось, что "система ПВО комплекса смогла уничтожить два других беспилотника", в результате атаки никто не погиб, "кровле комплекса нанесен незначительный ущерб".

Иран
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