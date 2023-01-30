Российский МИД осудил атаку на военный объект в Иране

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Атака беспилотников на военный объект в иранском Исфагане может спровоцировать неконтролируемую эскалацию в регионе, Россия осуждает подобные провокационные шаги, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

"Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе. Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке", - сказала Захарова.

"Это должны понимать как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана", - добавила она.

28 января было совершено нападение на одно из оборонных предприятий в провинции Исфаган. Минобороны Ирана сообщило, что атаку удалось купировать защитными системами, никто не пострадал, повреждения были малозначительны.