Азербайджан эвакуировал всех сотрудников посольства в Тегеране

Работу в Иране продолжит лишь консульство в Тебризе

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Самолет с эвакуированными из Тегерана сотрудниками посольства Азербайджана в Иране и членами их семей в воскресенье вечером приземлился в Баку.

Сотрудники посольства были эвакуированы из Ирана специальным рейсом "Азербайджанских авиалиний", сообщают СМИ Азербайджана.

В Баку также доставлено тело начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, погибшего в результате вооруженного нападения террориста на дипмиссию. Кроме этого, в азербайджанскую столицу прилетел раненый охранник посольства.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя журналистам вооруженное нападение на посольство, отметил: "Согласно Венской конвенции, страна, в которой находится посольство, несет ответственность за безопасность. Поэтому Иран несет ответственность за произошедший теракт и за его тяжелые последствия".

Он сообщил, что посольство Азербайджана приостановило работу, но продолжает функционировать генконсульство в Тебризе.

Халафов добавил, что Баку неоднократно уведомлял власти Ирана о необходимости усиления безопасности дипломатических представительств Азербайджана, так как существуют определенные риски. "Однако, произошедшее показало, что власти Ирана к нашим предупреждениям отнеслись безответственно. Мы также ждем от иранской стороны выявления и наказания всех, кто стоит за этим терактом", - посетовал он.

Замминистра подчеркнул, что в Баку не согласны с версией Тегерана, согласно которой причиной нападения стали семейные обстоятельства.

Халафов также отметил, что произошедшее нанесло большой вред отношениям Баку и Тегерана.

Как сообщалось, утром 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два сотрудника диппредставительства получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Один из пострадавших успел обезвредить нападавшего.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрыть его в кратчайшие сроки.

Иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими сообщили, что нападавшим, который задержан, был мужчина в возрасте 50 лет. Нападение на посольство он объяснил личными и семейными мотивами.