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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 января

Эрдоган грозит пустить в НАТО Финляндию без Швеции, в КНДР предвидят новую холодную войну, Азербайджан эвакуирует всех сотрудников посольства в Тегеране

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Эрдоган грозит рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции. В Финляндии, однако, пока не получили от Турции никаких доказательств прогресса в вопросе членства в НАТО.

- США надеются получить от Украины титан для аэрокосмической и оборонной промышленности. Об этом сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на осведомленный источник.

- В КНДР назвали визит генсека НАТО в Южную Корею "прелюдией" к холодной войне. По мнению Северной Кореи, США фабрикуют азиатскую версию НАТО.

- Азербайджан эвакуировал всех сотрудников посольства в Тегеране. Работу в Иране продолжит лишь консульство в Тебризе.

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