В Финляндии не получили от Турции никаких доказательств прогресса в вопросе членства в НАТО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что не получили от Турции никаких доказательств прогресса вступления в НАТО.

"Министерство иностранных дел не получило никаких доказательств того, что в Турции продвинулась ратификация членства Финляндии в НАТО (...) Кроме того, я хотела бы сказать, что до сих пор мы не видели каких-либо конкретных шагов со стороны Турции", - сказала в воскресенье порталу Yle генеральный директор политического департамента финского МИД Пиритта Асунмаа, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его страна может рассмотреть заявку на вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

По словам старшего научного сотрудника Института внешней политики Тони Аларанта, Турция должна выступить с официальным заявлением о том, что Финляндия выполнила все условия, которые были согласованы по вопросу членства, и что никаких новых условий не будет.

Пока трудно определить, что стоит за словами Эрдогана о возможности членства Финляндии в НАТО отдельно от Швеции, сказал Аларанта. "На ум приходит мысль о политике типа "разделяй и властвуй", - добавил он.

В воскресенье в телевизионном выступлении Эрдоган сказал, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции - "если Финляндия не совершит ту же ошибку, что и Швеция".

"Они (власти Швеции - ИФ) по-своему смеются над нами (...). Если потребуется, мы можем послать иной сигнал насчет Финляндии. Швеция будет шокирована, когда мы пошлем такой сигнал", - приводят его слова западные СМИ.

Турция ранее на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО после скандала с сожжением Корана. Эрдоган, комментируя инцидент, сказал, что Анкара более не будет поддерживать Швецию на пути в альянс.

В субботу глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия и Швеция продолжат совместный путь к членству в НАТО. По его словам, "дорога в НАТО не закрыта ни для одного из нас".

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к альянсу, как только все страны-участницы ратифицируют протоколы о вступлении.

В настоящее время из 30 стран-членов НАТО вступление Швеции и Финляндии в альянс не ратифицировали только Турция и Венгрия.