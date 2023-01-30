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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

США надеются получить от Украины титан для аэрокосмической и оборонной промышленности

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый для разработки собственных военных технологий, сообщает Newsweek.

"В настоящее время в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов ключевого металла в Украине, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада, которые составят основу будущего сдерживания России и Китая", - говорится в статье.

Издание напоминает, что Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку - основу титана. Китай и Россия также входят в эту группу.

При этом отмечается, что США больше не хранят титановую губку в своих запасах национальной обороны, а последний американский производитель титановой губки закрылся в 2020 году.

Как подчеркивает Newsweek, США и НАТО опасаются, что Москва может заморозить экспорт титана, что поставит аэрокосмические и оборонные компании в затруднительное положение.

Осведомленный источник издания заявил, что титан - "ключевая уязвимость" для США.

"Мы говорим о нашей способности производить больше самолетов, мы говорим о нашей способности производить боеприпасы. Все они зависят от титана, и мы позволили себе стать зависимыми от иностранных поставщиков в этих областях. Россия ранее была одним из таких основных поставщиков", - сказал он.

Newsweek отмечает, что прошлогодний ежегодный законопроект о расходах на оборону предписывал Госдепартаменту изучить "возможность использования источников титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским источникам".

"Украина обладает значительными залежами редкоземельных минералов, и, если мы правильно разыграем наши карты, это может стать действительно привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых мы в настоящее время сильно зависим", - заявил изданию представитель Конгресса США.

Другой источник журнала добавил, что титан необходим для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин.

"Я думаю, что китайцы, к сожалению, очень хорошо понимают оборонно-промышленную базу США и ее уязвимости", - сказал он.

США Украина
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