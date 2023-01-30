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Rio Tinto извинилась за потерю в Австралии радиоактивной капсулы с цезием 137

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор горнодобывающей Rio Tinto Саймон Тротт принес извинения за потерю в Австралии радиоактивной капсулы с цезием 137, передает АР. Он заявил, что в компании очень серьезно расценивают случившееся.

Капсула размером 6 мм на 8 мм потерялась, предположительно, упав с грузовика где-то на 1400-километровом участке дороги в штате Западная Австралия. Грузовик 10 января выехал с шахты компании в Перт и прибыл в пункт назначения 16 января. Перед отъездом наличие капсулы в грузе проверяли счетчиком Гейгера.

25 января Rio Tinto уведомила о потере капсулы экстренные службы, власти штата объявили об инциденте 27 января и попросили присоединиться к поискам другие штаты и федеральные структуры. Водителей предупредили, что капсула может застрять в рельефе покрышки их машин.

Излучение от капсулы эквивалентно 10 рентгенам в час, при контакте она может вызвать ожог кожи, а при длительном воздействии - рак, отмечает АР.

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.

Rio Tinto Саймон Тротт Австралия Западная Австралия Перт
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