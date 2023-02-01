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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:29

В Австралии нашли потерявшуюся в середине января капсулу с цезием 137

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В штате Западная Австралия нашли крошечную радиоактивную капсулу с цезием 137, которую компания Rio Tinto потеряла в середине января при перевозке с шахты в город Перт, передает ABC News.

Капсулу размером 6 мм на 8 мм искали на 1400-километровом участке дороги и нашли неподалеку от городка Ньюман, в двух метрах от обочины. Объявляя о том, что она нашлась, министр экстренных служб штата Стивен Досон сравнил это с обнаружением иголки в стоге сена и высоко оценил способность поисковиков из разных организаций работать в команде.

Подобные капсулы применяются в горнодобывающей отрасли для измерений. О ее потере было объявлено в конце января. Она с 10 по 16 января неустановленным образом выпала из упаковки, погруженной на грузовик подрядчика Rio Tinto. Потеря была обнаружена только при распаковке грузов в Перте. 25 января Rio Tinto уведомила о потере капсулы экстренные службы, власти штата объявили о случившемся два дня спустя и попросили другие штаты и федеральные ведомства помочь в поисках.

Водителей предупредили, что капсула может застрять в рельефе покрышки их машин. Также граждан просили не трогать капсулу, поскольку контакт с ней может вызвать ожог. Излучение от капсулы эквивалентно 10 рентгенам в час, при длительном воздействии оно может вызвать рак.

Rio Tinto 29 января публично извинилась за случившееся.

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.

Австралия Rio Tinto Перт Ньюман Западная Австралия
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