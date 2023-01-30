Турция проведет саммит для обсуждения газового хаба 14-15 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Газовый саммит (Istanbul Gas Summit) с участием стран-производителей "голубого топлива" с Ближнего Востока, Средиземноморья и Центральной Азии, а также потребителей из Европы пройдет в Стамбуле 14-15 февраля. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкого министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

По его словам, на сегодня Анкара наряду с Болгарией ведет обсуждение вопроса поставок газа в Северную Македонию, Румынию и Молдавию.

Глава Минэнерго Турции сообщил также, что глава госкомпании Botas находится в Омане. "Мы готовимся к подписанию 10-летнего контракта с Оманом по закупке 1,4 млрд газа в год", - сказал Донмез.