Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Турция проведет саммит для обсуждения газового хаба 14-15 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Газовый саммит (Istanbul Gas Summit) с участием стран-производителей "голубого топлива" с Ближнего Востока, Средиземноморья и Центральной Азии, а также потребителей из Европы пройдет в Стамбуле 14-15 февраля. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на турецкого министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

По его словам, на сегодня Анкара наряду с Болгарией ведет обсуждение вопроса поставок газа в Северную Македонию, Румынию и Молдавию.

Глава Минэнерго Турции сообщил также, что глава госкомпании Botas находится в Омане. "Мы готовимся к подписанию 10-летнего контракта с Оманом по закупке 1,4 млрд газа в год", - сказал Донмез.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Украина ввела санкции против "Уралкалия" и еще свыше 180 компаний из РФ и Белоруссии

Военная операция на Украине

Генсек НАТО призвал Сеул усилить военную поддержку Украины

Генсек НАТО призвал Сеул усилить военную поддержку Украины

Brent подешевела до $86,3 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 января

Американский конгрессмен предупреждает об опасности войны с Китаем из-за политики Байдена

"Аэрофлот" до 2030 года планирует ежегодный прирост пассажиропотока на 6%

"Аэрофлот" до 2030 года планирует ежегодный прирост пассажиропотока на 6%

В Финляндии не получили от Турции никаких доказательств прогресса в вопросе членства в НАТО

Эрдоган грозит рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции

Что произошло за день: воскресенье, 29 января

Лавров обсудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке с главами МИД Израиля и Палестины

Лавров обсудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке с главами МИД Израиля и Палестины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });