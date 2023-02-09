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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Турция перенесла саммит по обсуждению газового хаба ориентировочно на 21-22 марта

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Турция перенесла саммит для обсуждения газового хаба ориентировочно на 21-22 марта, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников, саммит был отложен из-за землетрясения, которое произошло в Турции.

Газовый саммит (Istanbul Gas Summit) с участием стран-производителей с Ближнего Востока, из Средиземноморья и Центральной Азии, а также потребителей из Европы должен был пройти в Стамбуле 14-15 февраля.

Его анонсировал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение было зафиксировано в Турции и Сирии. По последним данным, общее число жертв превысило 17 тысяч человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, отвечая на вопрос, может ли повлиять на реализацию проекта землетрясение в Турции, заявил: "Разумеется, сейчас это (проект газового хаба) не может быть приоритетом для Турецкой республики, мы к этому с пониманием относимся".

"Поэтому да, этот процесс (создание газового хаба) может сдвинуться чуть вправо, но по сути это не повлияет на реализацию планов", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

Землетрясение в Турции

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Турция
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