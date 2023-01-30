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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

В британском парламенте раскритиковали состояние сухопутных сил королевства

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Британская армия переживает сложные времена, ее бронетехника устарела, а военного персонала не хватает, заявил Sky News глава комитета по обороне парламента Тобиас Эллвуд.

"Армия - в плачевном состоянии (...) Для сухопутных боев у вас есть три компонента - танк, бронемашина и разведывательная машина. В нашем случае - танк Challenger 2, БМП Warrior и машина Scimitar, они служат соответственно больше 20, 30 и 50 лет, и их не модернизируют", - сказал депутат.

"Наша армия - просто слишком маленькая. Мы сократили ее численность на 10 тысяч человек", - добавил он.

На 2022 год в сухопутных силах Британии несли службу почти 80 тысяч человек, еще 28,3 тысячи были в резерве.

Как сказали источники Sky News, неназванный американский генерал заявил британскому министру обороны Бену Уоллесу в частной беседе, что британскую армию более нельзя считать первоклассной военной силой. По мнению источников, ей необходимо увеличивать оборонный бюджет минимум на $3,7 млрд в год, отказаться от планов сокращать численность армии, облегчить правила закупок вооружений и амуниции.

Телеканал отмечает, что анализ ситуации с вооруженными силами Британии позволяет сделать следующие выводы: в случае боевых действий ВС истощат запасы боеприпасов за "несколько дней", для формирования дивизии в 25 - 30 тыс. солдат, вооруженных танками, артиллерией и вертолетами, потребуется 5 - 10 лет, воздушное пространство Британии не защищено должным образом, а значительная часть бронетехники поступила на вооружение 30 - 60 лет назад, и в ближайшие годы ее не заменят.

Великобритания Тобиас Эллвуд Challenger 2 Warrior Scimitar США
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