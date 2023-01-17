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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Глава ВС Великобритании заявил, что поставка танков Украине ослабит британскую армию

Глава ВС Великобритании заявил, что поставка танков Украине ослабит британскую армию
Фото: Joe Giddens/PA Images via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На какой-то период времени армия Великобритании может быть ослаблена поставками британских танков Украине, заявил глава ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс, подчеркнув "жизненно важную" необходимость восстановления боеспособности армии после этих поставок.

"Нет сомнений в том, что наш выбор повлияет на нашу способность мобилизовать армию (...) и выполнить наши обязательства перед НАТО", - цитируют британские СМИ заявление генерала.

Сандерс добавил: "Жизненно важно, чтобы мы восстановили и усилили боевые возможности армии в темпе, чтобы укрепить наш боевой авторитет и сохранить наши позиции ведущего европейского союзника в НАТО", - сказал генерал Сандерс.

Телеканал Sky News обращает внимание, что заявление было сделано после того, как министр обороны Бен Уоллес подтвердил парламенту в понедельник, что Великобритания отправит 14 танков Challenger-2, а также артиллерийские орудия Украине в рамках нового пакет военной поддержки.

Великобритания Украина Патрик Сандерс
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