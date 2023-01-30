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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Польша намерена нарастить оборонные расходы до 4% от ВВП

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Варшава намерена увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП, заявил в понедельник премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"В этом году мы примем беспрецедентные усилия: выделим 4% от ВВП для польской армии", - приводит польское телевидение слова Моравецкого журналистам на военной базе близ города Седльце (Мазовецкое воеводство на востоке Польши).

Он отметил, что среди всех стран НАТО, вероятно, это самый высокий процент от ВВП, выделенный армии.

Польский премьер добавил, что такое решение власти приняли в связи с обстановкой на Украине.

Согласно данным Международного валютного фонда, ВВП Польши составляет около $753,8 млрд.

Польша Матеуш Моравецкий
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