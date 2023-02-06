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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Эстония повышает уровень расходов на оборону до 2,85% ВВП

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Эстония планирует повысить в нынешнем году уровень оборонных расходов до 2,85% валового внутреннего продукта или до 1 миллиарда евро, сообщила премьер-министр Кая Каллас.

"Мы не вносим принципиальных изменений в рамочный документ нашей политики безопасности, но, исходя из сегодняшней ситуации, мы делаем значительно больше для обеспечения собственной безопасности, как сами, так и вместе с нашими союзниками. Мы подняли наши расходы на оборону до исторически высокого уровня. Расходы Эстонии на оборону в 2023 году превысят 1 млрд евро, что составляет 2,85% ВВП, - сказала она в понедельник, выступая в парламенте с речью об основах обновленной политики безопасности.

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Премьер сообщила, что согласно новой основой политики безопасности, Эстония развивается в пяти сферах деятельности, "которые образуют единое целое и каждая часть которого одинаково важна для укрепления ее безопасности".

Среди них Каллас назвала социальную сплоченность и подъем государства, экономическую безопасность и жизнеобеспечение, внутреннюю безопасность и общественный порядок, военную оборону и международную деятельность.

Эстония
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