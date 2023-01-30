Toyota осталась мировым лидером по продажам автомобилей третий год подряд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Toyota Motor Corp осталась мировым лидером по продажам автомобилей в 2022 году, увеличив отрыв от ближайшего конкурента - Volkswagen AG.

Продажи Toyota в минувшем году уменьшились на 0,1%, до 10,48 млн автомобилей, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе японской компании.

Автоконцерн Volkswagen ранее в этом месяце сообщил о сокращении продаж по итогам 2022 года на 7%, до 8,3 млн машин, что является минимумом за 11 лет.

Toyota опережает Volkswagen по продажам уже три года подряд, отмечает агентство Bloomberg. При этом, обе компании, как и другие мировые автопроизводители, могут столкнуться с проблемой снижения спроса в условиях замедления глобального экономического роста.

Toyota пока не жалуется на уменьшение спроса, отмечая, что по-прежнему не может сократить сроки поставок автомобилей покупателям, которым приходится ждать некоторых моделей по несколько месяцев или даже лет.

Японская компания ставит целью продать 10,6 млн автомобилей в следующем финансовом году, который начнется в апреле. При этом, она предупреждает, что поставки могут оказаться на 10% ниже, чем ожидается, если нехватка отдельных компонентов, в частности, чипов, сохранится.

Эксперты S&P Global Mobility полагают, что Toyota продолжит увеличивать отрыв от Volkswagen по продажам в 2023 году, прогнозируя поставки японского автопроизводителя в 10,4 млн машин против 7,99 млн единиц в случае Volkswagen.

Продажи Volkswagen начнут восстанавливаться с 2024 года, прогнозирует S&P Global Mobility. При этом продажи легковых автомобилей Toyota к концу текущего десятилетия, по оценкам экспертов, достигнут 11 млн в год.