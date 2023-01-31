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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Прибыль, выручка и годовой прогноз GM сильно превзошли ожидания

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Крупнейший американский автопроизводитель General Motors в четвертом квартале 2022 года увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $2 млрд, или $1,39 в расчете на акцию, по сравнению с $1,74 млрд, или $1,16 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль увеличилась до $2,12 с $1,35 на акцию.

Выручка подскочила на 28%, до $43,1 млрд.

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Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль компании на уровне $1,69 на акцию при выручке в $39,96 млрд.

Продажи автомобилей GM в минувшем квартале выросли на 4,8% - до 1,55 млн. В США продажи подскочили на 41%, до 623 тыс., в Северной Америке в целом было продано 729 тыс. машин (рост на 43%). В регионе AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) продажи сократилась до 696 тыс. с 851 тыс. годом ранее, в Южной Америке - выросли до 125 тыс. с 118 тыс.

Всего в 2022 году компания реализовала 5,939 млн автомобилей против 6,296 млн годом ранее. Годовая чистая прибыль уменьшилась на 1%, до $9,93 млрд, тогда как выручка подскочила на 23,4% и составила $156,7 млрд.

GM планирует получить по итогам 2023 года скорректированную прибыль в размере $6-7 на акцию при среднем прогнозе рынка в $5,57 на бумагу.

Котировки акций GM на предварительных торгах во вторник подскочили на 5,3%. За последние 12 месяцев капитализация автопроизводителя упала на треть, до $53,92 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 11% за этот период.

General Motors
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