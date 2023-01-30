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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Число жертв взрыва в мечети в Пакистане возросло почти до 60 человек

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Число жертв взрыва в мечети после атаки террориста-смертника в городе Пешавар на севере Пакистана приблизилось к 60, передают западные и местные СМИ.

Так, по данным пакистанского портала Dawn, речь идет о 59 погибших, западные СМИ приводят другое число, по их информации, погиб 61 человек. Более 157 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в мечети во время молитвы произошел взрыв, затем произошло обрушение потолка и стен здания. Многие люди оказались под завалами.

Всего мечеть вмещает порядка 250-300 человек, однако на ее территории и в непосредственной близости от нее находилось порядка 400 человек.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Техрик-и-Талибан Пакистан".

Пакистан
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