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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Hitachi Energy продала бизнес в РФ местному менеджменту

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Hitachi Energy приняла решение уйти с российского рынка и объявила о завершении продажи активов в стране местному менеджменту.

Как говорится в заявлении компании, это лучший вариант для сотрудников и клиентов в России.

Hitachi Energy получила все необходимые разрешения и планирует упорядоченную передачу активов, чтобы обеспечить их плавный переход в соответствии с регуляторными требованиями и международными санкциями, сообщила компания.

Новое предприятие будет работать независимо в нескольких локациях в России и будет иметь возможность вести бизнес, имея в распоряжении опытный персонал, который долго и успешно работал в электросетевой отрасли. В дальнейшем вся связанная с Россией деятельность Hitachi Energy будет прекращена, а деловые отношения между Hitachi Energy и новой местной компанией будут строиться как между независимыми юридическими лицами, говорится в сообщении.

Hitachi Energy (СП японской Hitachi и шведско-швейцарской ABB Ltd) было создано в 2020 году на базе электросетевого бизнеса компании ABB. В конце 2022 года ABB завершила продажу своих акций СП, и Hitachi стала 100%-м владельцем компании.

Hitachi Energy
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