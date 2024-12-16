Президентом и CEO Hitachi назначен руководитель IT-подразделения компании

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Японская Hitachi Ltd. назначила президентом и главным исполнительным директором Тосиаки Токунагу, сообщает сайт компании.

Он вступит в должность с 1 апреля, сменив Кэйдзи Кодзиму, который станет вице-председателем совета директоров компании.

Сейчас Токунага возглавляет подразделение цифровых систем и услуг компании. В Hitachi он работает с 1990 года.

В новой должности он будет отвечать за реализацию стратегии компании по развитию применения цифровых услуг и систем анализа данных для оптимизации работы критически значимой инфраструктуры, такой как железнодорожные сети, сети энергоснабжения и заводы, пишет Financial Times.