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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Президентом и CEO Hitachi назначен руководитель IT-подразделения компании

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Японская Hitachi Ltd. назначила президентом и главным исполнительным директором Тосиаки Токунагу, сообщает сайт компании.

Он вступит в должность с 1 апреля, сменив Кэйдзи Кодзиму, который станет вице-председателем совета директоров компании.

Сейчас Токунага возглавляет подразделение цифровых систем и услуг компании. В Hitachi он работает с 1990 года.

В новой должности он будет отвечать за реализацию стратегии компании по развитию применения цифровых услуг и систем анализа данных для оптимизации работы критически значимой инфраструктуры, такой как железнодорожные сети, сети энергоснабжения и заводы, пишет Financial Times.

Hitachi Тосиаки Токунага Кейдзи Кодзима Япония
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