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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90
Фото: Muhammad Reza/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Число жертв взрыва в мечети после атаки террориста-смертника в городе Пешавар на севере Пакистана достигло 88 человек, сообщает во вторник Associated Press.

Еще более 150 человек получили ранения.

Из-за того, что потолок в мечети обрушился, сотрудникам спасательных служб понадобилось значительное время для поиска людей, оказавшихся под завалами.

Взрыв произошел в мечети во время молитвы накануне.

Всего мечеть вмещает около 250-300 человек, однако на ее территории и в непосредственной близости от нее в момент взрыва находилось порядка 400 человек.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Техрик-и-Талибан Пакистан".

Пакистан
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