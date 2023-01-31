Блинкен предложил Израилю оказывать Украине военную помощь

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с властями Израиля убеждал их в том, чтобы израильская сторона помогала Украине не только в гуманитарной области, но и в военной.

"Мы обсудили с Израилем важность оказания поддержки всем потребностям Украины: гуманитарным, экономическим и в области безопасности", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Иерусалиме во вторник.

Также, по словам госсекретаря, он обсудил в Израиле тему сотрудничества РФ и Ирана.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что не поставляют и не будут поставлять оружие Украине, в том числе системы ПВО, несмотря на ее запросы. Помощь Израиля ограничивается гуманитарной поддержкой, передачей защитной экипировки и "поставками средств для спасения жизней".