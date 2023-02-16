Лукашенко считает, что Украине сейчас выгодно прекратить военные действия

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина сейчас находится в наиболее выгодных условиях для прекращения военных действий. В связи с этим он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в недальновидности. Его слова приводит "БелТА".

"Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым", - заявил он на встрече с иностранными журналистами в Минске.

Президент хотел бы оказаться за столом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине, где бы те ни состоялись.

"Сейчас эйфория: "агрессор" и прочее. Вроде справедливо. И так далее и тому подобное. Сейчас это так. Но пройдет время, люди, видите, в какой ситуации - и не только на Донбассе, но и во Львове, и люди у него (Владимира Зеленского - ИФ) спросят: "Почему мы всю жизнь должны мучиться? Ради чего? Что дальше?" А дальше у Зеленского - до последнего украинца война и так далее. Кому это нравится?" - отметил Лукашенко.

Он считает, что Зеленский как дальновидный политик должен немного заглянуть вперед - "и не бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребители и РСЗО дальнего действия", "а должен думать о том, как прекратить войну, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев".

"Просто Зеленский должен понимать: он - президент, это его страна, его государство и надо проводить самостоятельную политику. Не можешь (то, что он не может, мы это видим) - значит, будут делать другие. Кто - я уже сказал. В этой ситуации. Возможно, она изменится и другие люди будут договариваться", - добавил Лукашенко.