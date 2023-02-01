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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Нетаньяху выразил готовность стать посредником в урегулировании украинского кризиса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов выступать посредником в урегулировании ситуации вокруг Украины в том случае, если к нему обратятся с такой просьбой.

"Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это, но я не навязываюсь", - сказал Нетаньяху в интервью CNN.

Он также сообщил, что в прошлом году отклонил неофициальную просьбу о посредничестве, поскольку тогда не занимал пост премьер-министра.

Израиль Биньямин Нетаньяху Россия Украина
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