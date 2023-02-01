Экс-постпред США в ООН Хэйли заявит о желании участвовать в выборах президента в 2024 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хэйли планирует в ближайшее время объявить о своем намерении баллотироваться на пост президента, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника телеканала, Хэйли может публично сообщить о своих планах с помощью видео в ближайшие дни, однако точные детали все еще обсуждаются.

По данным источников, мероприятие по запуску предвыборной кампании Хэйли состоится в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

Отмечается, что, если Хэйли заявит о планах баллотироваться в президенты, она станет первой республиканкой, которая вступит в президентскую гонку 2024 года. Ее единственным соперником пока является бывший президент Дональд Трамп, который выдвинул свою кандидатуру в прошлом году.

В минувшие выходные Трамп сообщил журналистам, что Хэйли позвонила ему, чтобы сообщить, что рассматривает возможность запуска своей кампании.

"Она позвонила мне и сказала, что хотела бы рассмотреть это, и я сказал: "Ты должна это сделать", - сказал Трамп.