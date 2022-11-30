Экс-постпред США в ООН Никки Хейли думает об участии в президентской гонке

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший постпред США в ООН Никки Хейли не исключила, что будет баллотироваться на выборах президента в 2024 году, решение она собирается принять в течение ближайших зимних праздников, пишет газета The Hill.

"Мы оценим ситуацию на праздниках. Если мы решимся на это (баллотироваться - ИФ), то мы выложимся на 1000%", - заявила она, выступая на мероприятии в Университете Клемсона. Хейли была постпредом США при ООН во время президентства республиканца Дональда Трампа.

Ранее Хейли заявляла, что не будет баллотироваться на пост президента, если Трамп выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2024 году. Однако недавно Трамп как раз сообщил, что намерен бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Республиканка Хейли в 2011 году стала первой женщиной на посту губернатора Южной Каролины, до этого она три срока подряд избиралась в палату представителей штата. В 2017-2018 годах она была постпредом США при ООН. После назначения на эту должность многие эксперты отмечали, что в дальнейшем Хейли, будучи популярной у республиканского электората, вполне может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В 2012 и 2016 году кандидаты республиканцев рассматривали Хейли в качестве потенциального вице-президента.

По образованию она бухгалтер. До того, как уйти в политику, она работала по специальности, в том числе была финансовым директором семейной компании Exotica International.