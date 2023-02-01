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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

PayPal сократит 7% рабочих мест

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская PayPal Holdings Inc., оператор платежной системы, планирует сократить порядка 7% сотрудников в рамках общей программы снижения расходов.

Сокращения коснутся порядка 2 тыс. рабочих мест, сообщил сотрудникам главный исполнительный директор компании Дэн Шульман.

"Хотя мы уже добились серьезного прогресса в оптимизации структуры наших расходов, сфокусировав ресурсы на приоритетных для нас направлениях, впереди по-прежнему много работы", - заявил Шульман в обращении к сотрудникам, которое цитирует Market Watch.

"Мы должны продолжать меняться по мере развития мира вокруг, наших клиентов и конкурентной среды", - отметил он.

Сотрудники PayPal, подпадающие под сокращения, получат соответствующие уведомления в ближайшие дни и недели.

При этом компания продолжит наем персонала в стратегические направления бизнеса, сообщила Market Watch представитель компании Аманда Миллер.

В августе прошлого года PayPal объявила о намерении добиться экономии на расходах в размере не менее $1,3 млрд в 2023 году.

Компания обнародует отчетность за четвертый квартал 2022 года 9 февраля.

Акции PayPal подешевели на 39% за последний год.

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