Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Meta планирует сократить еще тысячи сотрудников

Руководитель компании Марк Цукерберг скорой уйдет в отпуск по уходу за ребенком, говорят источники Bloomberg

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) готовит новый раунд сокращения рабочих мест, который коснется тысяч сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, сокращения начнутся уже на этой неделе.

В ноябре 2022 года Meta провела первый в своей истории крупный раунд сокращения персонала, который затронул 11 тысяч человек.

Новый этап сокращений, обусловленный необходимостью снижения расходов для выполнения поставленных компанией финансовых целей, может быть завершен уже на следующей неделе. Занимающиеся этой задачей сотрудники хотят выполнить ее как можно быстрее, поскольку главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг готовится уйти в отпуск по уходу за ребенком, который должен родиться в скором времени, отмечают источники агентства.

Meta США Марк Цукерберг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

Банк России ждет роста потребительского кредитования в 2023 году на 8-12%

ЦБ спрогнозировал прибыль банков РФ в 2023 году на уровне 1,2-1,5 трлн рублей

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Годовая чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ упала в семь раз

Brent подорожала до $86,4 за баррель

Российское юрлицо VK выкупило 100% "Деньги.Мэйл.Ру" у аффилированной структуры

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

ФНБ в феврале вырос почти на 300 млрд рублей до 11,1 трлн рублей

"Русагро" планирует восстановить выплату дивидендов

"Русагро" планирует восстановить выплату дивидендов

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб. и приблизился к годовому плану

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб. и приблизился к годовому плану

Банк России учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования

Банк России учредит оператора автоматизированной информационной системы страхования
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });