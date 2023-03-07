Meta планирует сократить еще тысячи сотрудников

Руководитель компании Марк Цукерберг скорой уйдет в отпуск по уходу за ребенком, говорят источники Bloomberg

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) готовит новый раунд сокращения рабочих мест, который коснется тысяч сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, сокращения начнутся уже на этой неделе.

В ноябре 2022 года Meta провела первый в своей истории крупный раунд сокращения персонала, который затронул 11 тысяч человек.

Новый этап сокращений, обусловленный необходимостью снижения расходов для выполнения поставленных компанией финансовых целей, может быть завершен уже на следующей неделе. Занимающиеся этой задачей сотрудники хотят выполнить ее как можно быстрее, поскольку главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг готовится уйти в отпуск по уходу за ребенком, который должен родиться в скором времени, отмечают источники агентства.