В Южной Осетии отложили прием делегации сопредседателей Женевских дискуссий

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Южная Осетия приняла решение о переносе приема в Цхинвале делегации сопредседателей Женевских дискуссий, запланированного на 7 февраля, на фоне переноса 57-го раунда консультаций в этом формате.

"Сопредседатели Женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье уведомили югоосетинскую сторону о решении отложить проведение очередного, 57-го раунда Женевских дискуссий, который был намечен на февраль текущего года. Встреча перенесена на апрель. Вразрез со сложившейся практикой, решение принято сопредседателями в одностороннем порядке, без консультаций с участниками", - говорится в заявлении, предоставленном "Интерфаксу" в среду.

В заявлении делегации Южной Осетии на международных дискуссиях отмечается, что повторяющиеся на протяжении длительного времени переносы одного за другим раундов в формате Международных женевских дискуссий тормозят развитие женевского процесса и ведут к деградации формата, что в конечном итоге провоцирует рост дефицита безопасности в регионе.

Югоосетинские участники напомнили, что сообщение о назначении 57-го раунда на 21-22 февраля было разослано после решения сопредседателей отказаться от проведения встречи в декабре 2022 года.

"При этом 56-й раунд, состоявшийся в октябре и проходивший в усеченном формате, был единственным за весь 2022 год. Женевские дискуссии по Закавказью являются важнейшей международной площадкой, на которой обсуждается проблематика безопасности в регионе и единственным форматом прямого диалога Южной Осетии с Грузией. Всеми участвующими сторонами неоднократно отмечалось, что Женевские дискуссии являются важным элементом поддержания мира и стабильности в существующей архитектуре региональной безопасности", - отмечают авторы заявления.

В Южной Осетии считают, что действующие при Женевских дискуссиях механизмы предотвращения и реагирования на инциденты не могут в полной мере заменить полноформатные встречи участвующих сторон, равно как и визиты сопредседателей в столицы участвующих сторон для обсуждения повестки и подготовки полноформатных встреч.

В связи с очередным переносом согласованной заранее даты 57-го раунда Женевских консультаций, югоосетинской стороной принято решение отложить на соответствующий срок прием делегации сопредседателей, планировавшей свою поездку в республику на 7 февраля.