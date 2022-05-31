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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Президент Южной Осетии приостановил действие указа о референдуме, назначенном Бибиловым

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил своим указом действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России, документ опубликован на официальном сайте главы государства.

"Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, частью 2 статьи 12 конституционного закона от 27 декабря 2018 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме" граждан, учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум в соответствии с указом от 13 мая ... постановляю: безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, до завершения консультаций приостановить действие указа президента от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия", - говорится в указе.

Гаглоев отметил, что всецело поддерживает инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции с Россией и считает недопустимым одностороннее решение референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ.

Вторым пунктом документа утверждается персональный состав делегации Республики Южная Осетия для проведения консультаций с Российской Федерацией. В состав делегации вошли: Гаглоев Алан Эдуардович - президент Республики Южная Осетия (руководитель делегации), Тадтаев Алан Сергеевич - председатель парламента Республики, Кочиева Олеся Ахсаровна - председатель Верховного Суда Республики, Гагиева Эмилия Радиковна - председатель Центральной избирательной комиссии Республики, Медоев Дмитрий Николаевич - и.о министра иностранных дел Республики, Кочиев Константин Карленович - государственный советник президента Республики.

Алан Гаглоев
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