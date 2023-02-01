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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Корабли американских ВМС с 2011 г. стали ломаться чаще и ремонтироваться дольше

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Корабли американских ВМС с 2011 года стали находиться в море меньше, чем ранее, из-за более частых поломок и более длительного ремонта, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Счётной палаты США.

"Согласно недавно раскрытым данным от аналитиков Конгресса, корабли с 2011 года провели меньше времени в море, потому что они чаще ломаются, и на ремонт уходит больше времени, несмотря на то, что Пентагон пытается сократить отставание от более крупного флота Китая", - отмечает агентство.

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В частности, ВМС сталкиваются с задержками при проведении технического обслуживания, и командованию для обеспечения боеспособности одних кораблей приходится все чаще снимать детали с других. Проблемы возникают и с поддержанием верфей в рабочем состоянии.

Представители ВМС сообщили сотрудникам Счётной палаты, что наблюдают задержки при техническом обслуживании всех основных классов надводных кораблей США, причем к работе, которая должна была идти по графику, прибавляется незапланированная.

В период с 2011 по 2021 году количество серьезных инцидентов в среднем на корабль выросло с 22 до 36. Хуже всего ситуация обстоит с восемью универсальными десантными кораблями типа "Уосп". Также неудовлетворительно показали себя корабли прибрежной зоны (литоральные боевые корабли).

Всего в 2020 финансовом году на операции и поддержание боеспособности 151 корабля, включенного в обзор Счётной палаты, ушло примерно $17 млрд, отмечает Bloomberg.

Агентство поясняет, что ранее командование ВМС США переключило внимание с увеличения количества кораблей на исправление проблем с уже стоящими в строю. В данный момент ВМС США располагают 293 кораблями, однако многие конгрессмены хотят, чтобы этот вид войск имел на вооружении 350 кораблей. В январе командование объявило о цели поддерживать постоянно и в полной боеготовности не менее 75 кораблей.

За последние годы Китай ввел в строй боевых кораблей больше, чем любая другая страна, а ВМС КНР стали самыми крупными в мире. Однако ВМС КНР уступают ВМС США в плане водоизмещения кораблей, многие китайские корабли нуждаются в модернизации.

США
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