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Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд
Фото: Qiu Xinsheng/VCG via Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Судостроительная промышленность КНР сохранила в прошлом году лидирующую позицию в мире по итогам тринадцатого года подряд. Об этом сообщило министерство промышленности и информационных технологий страны.

В 2022 году в стране было завершено строительство судов суммарным дедвейтом 37,86 млн тонн. Таким образом, на долю Китая пришлось 47,3% всех построенных в мире судов против 47,2% в 2021 году.

Новые заказы на строительство судов в КНР в прошлом году составили 45,52 млн тонн суммарного дедвейта. На долю Китая пришлось 55,2% всех новых заказов в мире.

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На конец декабря совокупный объем заказов у китайских судостроительных компаний достиг 105,57 млн тонн дедвейта. По этому индикатору Китай занимал 49% от общемирового показателя, сообщает агентство "Синьхуа".

В министерстве также отметили, что в прошлом году шесть китайских компаний вошли в топ-10 крупнейших судостроителей мира.

"Сейчас судостроительная отрасль вступила в цикл восстановления, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту", - сказал Цао Бо из Китайской ассоциации судостроительной промышленности (CANSI).

Он отметил, в частности, значительный прогресс в постройке судов для перевозки сжиженного природного газа. В 2022 году китайские компании получили 55 заказов на СПГ-танкеры, что превышает 30% от общего количества в мире и является рекордным показателем для страны.

"Это огромный прорыв", - сказал Цао Бо.

Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., "дочка" крупнейшей в КНР судостроительной компании China State Shipbuilding Corp., в 2023 году планирует начать строительство девяти СПГ-танкеров и поставить заказчикам четыре таких судна.

Китай
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