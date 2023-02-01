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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до минимума с мая 2022 года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 8,5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,2% в декабре и была минимальной с мая 2022 года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление темпов роста потребительских цен до 9%.

Eurostat подчеркивает, что данные о динамике потребительских цен в Германии за январь не были получены своевременно из-за технического сбоя, о котором накануне сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ. В связи с этим Eurostat рассчитывал показатели, исходя из собственных прогнозов для Германии.

Рост цен на энергоносители в еврозоне в январе замедлился до 17,2% с 25,5% в декабре, повышение стоимости услуг – до 4,2% с 4,4%. В то же время подъем цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 14,1% с 13,8%, промышленных товаров – до 6,9% с 6,4%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении после аналогичного роста в декабре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя на 5,1%.

Инфляция в годовом выражении во Франции и Испании ускорилась в январе, в Италии замедлилась.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце снизились на 0,4% относительно декабря.

ЕС
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