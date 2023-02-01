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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Безработица в еврозоне в декабре осталась на уровне 6,6%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года безработица в еврозоне составила 6,6%, сообщило Статистическое управление Европейского союза Eurostat.

Данные за ноябрь были пересмотрены до 6,6% с ранее объявленных 6,5%. Таким образом, уровень безработицы не изменился в позапрошлом месяце. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя с прежде заявленного ноябрьского уровня.

Для сравнения, в декабре 2021 года безработица в регионе находилась на отметке 7%.

Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце увеличилось на 23 тыс. по сравнению с ноябрем и достигло 11,048 млн.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) осталась на уровне 14,8%.

Самый высокий уровень безработицы среди крупнейших экономик еврозоны зафиксирован в Испании - 13,1%. В Италии она составила 7,8%, во Франции - 7,1%. В Германии зафиксирован самый низкий показатель - 2,9%.

еврозона Eurostat Испания Германия
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