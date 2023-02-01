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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

На саммите ЕС-Украина обсудят использование $300 млрд замороженных активов РФ

На саммите ЕС-Украина обсудят использование $300 млрд замороженных активов РФ
Фото: Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На саммите ЕС-Украина 3 февраля будет обсуждаться перспектива использования замороженных на Западе российских активов, сообщил в среду в Брюсселе журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

"Некоторые оценивают в $300 млрд замороженные авуары. Нужно посмотреть, как мы можем их использовать в рамках восстановления (Украины)", - сказал собеседник представителям СМИ, знакомя их на условии анонимности с повесткой предстоящей 3 февраля двусторонней встречи в верхах.

Он заявил, что восстановление Украины входит в число основных тем для обсуждения на саммите, который, по предварительному объявлению, состоится в Киеве.

ЕС Евросоюз Украина
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