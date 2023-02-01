Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

На саммите ЕС-Украина объявят об увеличении военной помощи Евросоюза Киеву

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В рамках рассмотрения на саммите ЕС-Украина реакции на происходящие события будет обсуждаться и военная помощь Украине, в том числе увеличение до 30 тысяч числа украинских солдат, которых обучат за счет Евросоюза. Об этом сообщил журналистам в среду высокопоставленный европейский чиновник.

"Первая цель миссии военной помощи ЕС Украине EUMAM Ukraine, установленная в ноябре 2022 года, предусматривала подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих. Эта цель должна быть достигнута до конца второго квартала нынешнего года. Но будет другая цель – дополнительные 15 тысяч украинских солдат, которых обучат с помощью ряда государств-членов в рамках этой миссии EUMAM Ukraine", - сказал функционер ЕС, знакомя представителей СМИ на условии анонимности с повесткой предстоящей 3 февраля двусторонней встречи в верхах.

Теперь, по его словам, речь идет о подготовке 30 тыс. украинских солдат.

Кроме того, отметил высокопоставленный чиновник, ожидается, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявит о выделении "пакета в 25 млн евро для поддержки действий (Украины) по разминированию (территорий) от противопехотных мин, потому что будет настоящая необходимость разминирования, чтобы гарантировать безопасность гражданских лиц, и это также послужит основой для социально-экономического восстановления этих территорий".

Саммит ЕС-Украина, как объявлено в предварительном порядке, состоится в Киеве.

ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 1 февраля

США ввели санкции против 22 человек и компаний за помощь российскому ВПК

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре

Сотрудники ФБР пришли с обысками в загородный дом Байдена в Делавэре

Евгений Пригожин по итогам января впервые вошел в "десятку" самых медийных персон

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Казахстан направит 20 тыс. тонн нефти по "Дружбе" в ФРГ в первой половине февраля

Белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию комплекса "Искандер"

Анкара готова рассмотреть заявку Финляндии в НАТО более позитивно, чем Швеции

Премьер Литвы выступила за замену преподавания русского языка в школах на польский

Премьер Литвы выступила за замену преподавания русского языка в школах на польский
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });