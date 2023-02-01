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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Блинкен назначил нового советника по переговорам на Кавказе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Льюиса Боно старшим советником госдепа по переговорному процессу на Кавказе, говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

"В этой должности Боно будет работать с лидерами (Кавказского - ИФ) региона, чтобы продвигать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном", - сказано в нем.

Отмечается, что у Боно – богатый дипломатический опыт, он, в частности, работал в представительстве США при МАГАТЭ и ООН в Вене.

"Боно будет взаимодействовать с партнерами-единомышленниками, включая ЕС, и с международными организациями, такими как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении.

Ранее в январе сообщалось, что Филип Рикер покидает пост старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе. В госдепе отмечали, что работа Рикера в качестве старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе ускорила взаимодействие и помогла выстроить структурированный процесс для установления мира на Южном Кавказе.

США Льюис Боно Энтони Блинкен
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