Глава Еврокомиссии заявила о необходимости усовершенствовать подход ЕС к миграции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Европа должна оставаться пространством защиты для нуждающихся, но нагрузка от миграции высока, и система должна быть усовершенствована, считает председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Наш долг - сделать так, чтобы Европа оставалась пространством защиты для тех, кто в ней нуждается. Однако системы убежища и приема в государствах-членах испытывают значительную нагрузку. И дело в том, что большинство просителей убежища не нуждаются в защите. Но показатели возврата (мигрантов) находятся на низком уровне: 22%", - заявила глава ЕК в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Евродепутаты обсуждали подготовку специального саммита ЕС 9-10 февраля, на котором будет рассматриваться необходимость новых надежных решений в области убежища и миграции.

Фон дер Ляйен напомнила данные пограничного агентства Евросоюза Frontex. В 2022 году зарегистрировано 330 тыс. незаконных пересечений границы. Это на 64% больше по сравнению с предыдущим годом и является самым высоким показателем с 2016 года. В то же время в Европейском союзе было подано 924 тыс. заявлений о предоставлении убежища.

"Без сомнения, давление на наших внешних границах возрастает", - констатировала глава ЕК.

"На Европейском совете на следующей неделе я предложу главам государств и правительств два отдельных направления работы: первое - законодательный процесс, второе - оперативные действия, которые мы можем предпринять уже сейчас", - продолжила фон дер Ляйен.

По ее словам, лучшее решение в законодательной сфере - это продвижение нового пакта ЕС о миграции и убежище. Она перечислила ряд мер, уже принятых на этом направлении в рамках соответствующего предложения Еврокомиссии, и призвала "поддерживать хороший темп", чтобы завершить всю законотворческую работу до марта следующего года.

"Второе рабочее направление - это немедленные действия. Именно на этом сосредоточит внимание Европейский совет", - сказала председатель Еврокомиссии.

В этой сфере она видит четыре вида действий: усиление охраны внешних границ; организацию "более быстрых и достойных возвратов" тех, кто не имеет права на убежище; борьбу против "вторичных перемещений" - повторных ходатайств на убежище в других странах союза; более тесное взаимодействие с ключевыми государствами-партнерами, являющимися источниками миграции в ЕС.

"Миграция - очень сложный вопрос. Это вопрос понимания проблем друг друга и вопрос совместной работы. Это то, что мы представим Европейскому совету 9 февраля", - резюмировала фон дер Ляйен.