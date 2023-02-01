Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС избавился от зависимости от российских энергоресурсов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что план ЕС по обеспечению энергетической независимости от России REPowerEU успешно действует, и, по ее оценке, уже позволил полностью избавиться от потребности в российских ископаемых источниках энергии.

"Мы изначально предлагали его (REPowerEU), чтобы избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. И поначалу мы обсуждали, сможем ли мы сделать это до 2027 года или раньше. Теперь вы знаете, что мы полностью избавились от зависимости от российского ископаемого топлива. Все прошло намного быстрее, чем мы ожидали", - заявила фон дер Ляйнен в среду на пресс-конференции в Брюсселе, представляя сообщение по промышленному плану "Зеленого курса" ЕС, утвержденное в тот же день Еврокомиссией.

Она напомнила, что ЕК предложила REPowerEU в мае прошлого года. По ее словам, план "сосредоточен на снижении спроса, повышении эффективности" и "на ускорении развертывания возобновляемых источников энергии". "Фактически, в прошлом году мы удвоили дополнительное развертывание возобновляемых источников энергии. И впервые мы произвели больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из газа", - сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, такой результат позволяет "перенаправить или переориентировать дополнительное финансирование REPowerEU - это около 250 млрд евро - на наши промышленные отрасли с нулевыми выбросами (парниковых газов)".

Использование экономии от быстрой реализации REPowerEU, считает председатель Еврокомиссии, поможет в борьбе против климатических изменений в сфере промышленности, чему посвящен принятый в среду документ ЕК.

"Мы знаем, что в борьбе с изменением климата важнее всего промышленность с нулевыми выбросами. Мы хотим воспользоваться этим моментом. Мы знаем, что в ближайшие годы будут определены форма и место экономики с нулевым уровнем выбросов, и мы хотим быть важной частью этой промышленности с нулевыми выбросами, которая необходима во всем мире", - сказала фон дер Ляйен.