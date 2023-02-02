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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

SpaceX выведет на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 02:43 по времени Восточного побережья США (в 10:43 по Москве).

Через 1 час 9 минут после старта ракеты спутники Starlink должны отделиться от ее второй ступени и выйти на штатную орбиту.

Это будет уже 72-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в текущем году. SpaceX запустила уже свыше 3,8 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется уже в пятый раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 45 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Spacex Starlink
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