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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в воскресенье должна стартовать на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщило специализированное издание Space Launch Now.

Запуск планируется осуществить с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Он станет 73-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и пятым в текущем году.

SpaceX уже вывела на орбиту уже около 3,9 тысяч спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 3,6 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 46-ти странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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