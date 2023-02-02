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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Мишустин встретится в Алма-Ате с премьером Армении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг в Алма-Ате проведет ряд двусторонних встреч, в частности у него запланирована беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский премьер-министр посетит Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета и форуме "Digital Almaty 2023".

В первый день - четверг - состоится заседание Евразийского межправсовета в узком составе, после которого у Мишустина запланирована двусторонняя повестка.

Первой в четверг состоится его беседа с Пашиняном, затем он встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Завершающей в этот день станет беседа главы правительства РФ с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым.

Пятница будет посвящена многоформатной повестке, премьер-министр РФ примет участие в форуме и в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Михаил Мишустин ЕАЭС
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